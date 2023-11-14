الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عيد ميلاد لبلبة، قصة 6 أفلام قدمتها الفنانة في طفولتها (صور)

الفنانة لبلبة، فيتو
الفنانة لبلبة، فيتو

يحل اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري عيد ميلاد الفنانة الكبيرة لبلبة، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1946، حيث تطفئ النجمة شموع عامها السابع والسبعين، قدمت خلالها العديد من الأعمال  الفنية الناجحة في السينما والدراما، وحفرت اسمها في ذاكرة الفن المصري. 

مسيرة الفنانة لبلبة

دخلت لبلبة عالم الفن في سن صغير حيث تنتمي لعائلة فنية؛ فهى ابنة عمة الطفلة المعجزة فيروز، والفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى، ما فتح لها أبواب التمثيل منذ نعومة أظافرها. 

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وبدأت لبلبة العمل الفني فى مجال السينما فعليا فى عمر الخامسة من عمرها، بقصة التقليد، لكنها أيضا درست الباليه الكلاسيكى، وأثقلت مواهبها بتعلم بالغناء.

بدايات الفنانة لبلبلة في السينما

وخلال طفولتها قدمت لبلبة 6 أعمال سينمائية، نرصدها كالتالي: 

حبيبتي سوسو 1951 

شاركت لبلبة في فيلم "حبيبتي سوسو" وكان عمرها 5 سنوات فقط، الفيلم كان من بطولة ليلى فوزي، محسن سرحان، سليمان نجيب، ميمي شكيب، إسماعيل ياسين، قصة أبو السعود الإبياري، وسيناريو وحوار وإخراج نيازي مصطفى. 

البيت السعيد 1952 

قدمت لبلبة بعدها وهي طفلة أيضا فيلم "البيت السعيد" من خلال شخصية "الطفلة نادية"، والفيلم من بطولة حسين صدقي، وماجدة، ويحكي قصة رجل يعاني من تربية أولاده: فالكبرى تعيش في الخيال، والصغرى تعشق الرقص والغناء، والولد يمر بفترة مراهقة، وتصبح لديه رغبات غير موجهة التوجيه السليم، ويستعين الأب بدكتور تربوي ليعلمهم ويوجههم.

 

الفيلم من تأليف عبد المنعم شاكر، وسيناريو وإخراج حسين صدقي. 

يا ظالمني 1954 

كذلك شاركت لبلبة في فيلم "يا ظالمني" من إخراج إبراهيم عمارة، والقصة والسيناريو والحوار محمد مصطفى سامي.

وقدمت لبلبة ضمن أحداث الفيلم شخصية "الطفلة سعاد". 

الفيلم من بطولة صباح وحسين صدقي، وتدور الأحداث حول الشاب المدرس حديث التخرج الذي يتعرض لموقف يجعله يظن أنه المتسبب في موت رجل مسن مما يدفعه لمحاولة تعويض أسرة الضحية. 

أربع بنات وضابط 1954 

وفي نفس العام 1954 شاركت لبلبة في فيلم "أربع بنات وضابط" قصة أنور وجدي، سيناريو وحوار أبو السعود الإبياري، وإخراج أنور وجدي. 

الفيلم من بطولة أنور وجدي، نعيمة عاكف، أمينة رزق، رجاء يوسف، نجمة إبراهيم، زينات صدقي، وداد حمدي، عبد الوارث عسر، وغيرهم. 

الحبيب المجهول 1955 

وبعد ذلك بعام شاركت لبلبة في فيلم "الحبيب المجهول" من تأليف عبد الرحمن الشريف وإبراهيم الورداني، وإخراج حسن الصيفي. 

الفيلم من بطولة ليلى مراد، حسين صدقي، كمال الشناوي، سراج منير، عبد السلام النابلسي، رجاء يوسف، علوية جميل، وغيرهم. 

وتدور قصة الفيلم حول ليلى (ليلى مراد) والتي تعيش قصة حب مع الدكتور حسين (حسين صدقي)، ولكن بسبب إصابتها بمرض القلب، يرغب الدكتور حسين أن يجري لها عملية لعلاجه، ولكنها تعتقد أنه يهتم بها فقط لأنها مريضة، وبعد إجراء العملية يعتقد أنها تحب صديقه.

النغم الحزين 1960 

وبعد فيلم "الحبيب المجهول" بخمس سنوات شاركت لبلبة وكان عمرها في ذلك الوقت 14 عاما، في فيلم "النغم الحزين" رفقة كل من سامية جمال، ماهر العطار، حسين رياض، والفيلم من تأليف محمد عثمان، وإخراج حسن الصيفي. 

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