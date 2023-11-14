تصفيات يورو 2024، ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة التاسعة
تصفيات يورو 2024، تنطلق منافسات الجولة التاسعة من منافسات مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024 في ألمانيا، بعد غد الخميس.
وحجزت 9 منتخبات مقاعدها فى بطولة يورو 2024، وهم “ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا”.
يذكر أن قرعة يورو 2024، ستجرى يوم السبت 2 ديسمبر 2023، في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.
ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024
المجموعة الأولى
1- إسبانيا.. 15 نقطة
2- اسكتلندا.. 15 نقطة
3- النرويج.. 10 نقاط
4- جورجيا.. 7 نقاط
5- قبرص.. بدون نقاط
المجموعة الثانية
1- فرنسا.. 18 نقطة
2- هولندا.. 12 نقطة
3- اليونان.. 12 نقطة.
4- أيرلندا.. 6 نقاط
5- جبل طارق.. بدون نقاط.
المجموعة الثالثة
1- إنجلترا 16 نقطة
2- أوكرانيا 13 نقاط
3- إيطاليا.. 10 نقاط
4- مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط
5- مالطا.. بدون نقاط
المجموعة الرابعة
1- تركيا.. 16 نقطة
2- ويلز.. 10- نقاط
3- كرواتيا.. 10 نقاط
4- أرمينيا.. 7 نقاط
5- لاتفيا.. 3 نقاط
المجموعة الخامسة
1- ألبانيا.. 13 نقطة
2- التشيك.. 11 نقطة.
3- بولندا.. 10 نقاط
4- مولدوفا.. 9 نقاط
5- جزر فارو.. نقطة واحدة
المجموعة السادسة
1- بلجيكا.. 17 نقطة
2- النمسا.. 16 نقطة
3- السويد.. 7 نقاط
4- أذربيجان.. 4 نقاط
5- إستونيا.. نقطة واحدة
المجموعة السابعة
1- المجر.. 114 نقطة
2- صربيا.. 13 نقطة
3- الجبل الأسود.. 8 نقاط
4- ليتوانيا.. 6 نقاط
5- بلغاريا.. نقطتين
المجموعة الثامنة
1- سلوفينيا.. 19 نقطة
2- الدنمارك.. 19 نقطة
3- كازاخستان.. 15 نقطة
4- فنلندا.. 12 نقطة
5- أيرلندا الشمالية.. 6 نقاط
6- سان مارينو.. بدون نقاط
المجموعة التاسعة
1- رومانيا.. 16 نقطة
2- سويسرا.. 15 نقطة
3- الكيان الصهيوني.. 11 نقطة
4- كوسوفو.. 10 نقاط
5- بيلاروسيا.. 6 نقاط
6- أندورا.. نقطتين
المجموعة العاشرة
1- البرتغال.. 24 نقطة
2- سلوفاكيا.. 16 نقطة
3- لوكسمبورج.. 11 نقطة
4- آيسلندا.. 10 نقاط.
6- البوسنة والهرسك.. 9 نقاط
6- ليشتنشتاين.. بدون نقاط
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