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رياضة

تصفيات يورو 2024، ترتيب المجموعات قبل انطلاق الجولة التاسعة

تصفيات يورو 2024،فيتو
تصفيات يورو 2024،فيتو

تصفيات يورو 2024، تنطلق منافسات الجولة التاسعة من منافسات مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024 في ألمانيا، بعد غد الخميس.

وحجزت 9 منتخبات مقاعدها فى بطولة يورو 2024، وهم “ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا”.

يذكر أن قرعة يورو 2024، ستجرى يوم السبت 2 ديسمبر 2023، في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.

 

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى 
1- إسبانيا.. 15 نقطة

2- اسكتلندا.. 15 نقطة

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3- النرويج.. 10 نقاط

4- جورجيا.. 7 نقاط

5- قبرص.. بدون نقاط

المجموعة الثانية
1- فرنسا.. 18 نقطة

2- هولندا.. 12 نقطة

3- اليونان.. 12 نقطة.

4- أيرلندا.. 6 نقاط

5- جبل طارق.. بدون نقاط.

المجموعة الثالثة
1- إنجلترا 16 نقطة

2- أوكرانيا 13 نقاط

3- إيطاليا.. 10 نقاط

4- مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط

5- مالطا.. بدون نقاط

المجموعة الرابعة
1- تركيا.. 16 نقطة

2- ويلز.. 10- نقاط

3- كرواتيا.. 10 نقاط

4- أرمينيا.. 7 نقاط

5- لاتفيا.. 3 نقاط

المجموعة الخامسة
1- ألبانيا.. 13 نقطة

2- التشيك.. 11 نقطة.

3- بولندا.. 10 نقاط

4- مولدوفا.. 9 نقاط

5- جزر فارو.. نقطة واحدة

المجموعة السادسة
1- بلجيكا.. 17 نقطة

2- النمسا.. 16 نقطة

3- السويد.. 7 نقاط

4- أذربيجان.. 4 نقاط

5- إستونيا.. نقطة واحدة

المجموعة السابعة
1- المجر.. 114 نقطة

2- صربيا.. 13 نقطة

3- الجبل الأسود.. 8 نقاط

4- ليتوانيا.. 6 نقاط

5- بلغاريا.. نقطتين

المجموعة الثامنة
1- سلوفينيا.. 19 نقطة

2- الدنمارك.. 19 نقطة

3- كازاخستان.. 15 نقطة

4- فنلندا.. 12 نقطة

5- أيرلندا الشمالية.. 6 نقاط

6- سان مارينو.. بدون نقاط

المجموعة التاسعة
1- رومانيا.. 16 نقطة

2- سويسرا.. 15 نقطة

3- الكيان الصهيوني.. 11 نقطة

4- كوسوفو.. 10 نقاط

5- بيلاروسيا.. 6 نقاط

6- أندورا.. نقطتين

المجموعة العاشرة
1- البرتغال.. 24 نقطة

2- سلوفاكيا.. 16 نقطة

3- لوكسمبورج.. 11 نقطة

4- آيسلندا.. 10 نقاط.

6- البوسنة والهرسك.. 9 نقاط

6- ليشتنشتاين.. بدون نقاط

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