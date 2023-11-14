مصير قوانين التصالح في مخالفات البناء والإيجار القديم بدور الانعقاد الرابع

مازالت قوانين التصالح في مخالفات البناء والايجار القديم والمجالس المحلية والأحوال الشخصية، تثير التساؤلات في الشارع حول سبب تأخرها رغم إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين بالحكومة عن اقتراب الانتهاء منها وإحالتهم للبرلمان لإقرارهم.

دور الانعقاد الرابع

رغم مرور أكثر من شهر علي انطلاق دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، إلا أنه لم يشهد أى إحالة لتلك التعديلات أو القوانين الجديدة.

وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.

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وشدد النائب على ضرورة تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء وفقا للقانون.

وقال السجينى: تحدثنا سابقا بشكل علنى أنه يتمنى أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور منظومة العمران، ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.

وتابع: "عددنا 105 ملايين والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن، والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري، ومشكلات عديدة"، مستطردا: "الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشى صح ويأخذ رخصة، ويستغل وقت الضعف الأمنى أو السياسي أو الاقتصادي ويبدأ يبنى مخالف".

وأكد أن الحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، قائلا: "لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية".

وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات رقابية عديدة في هذا الملف، وعقدت جلسات استطاع ومواجهة واستماع، أكثر من 34 جلسة، وحتى الآن لم نصل لحلول على الأرض.

وقال: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة سيظل البناء المخالف، اليوم إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدى لللمخالف ونمنع التعديات، أيضًا المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة".

الأحوال الشخصية

وحول قانون الأحوال الشخصية، فينتظر مجلس النواب، مشروع القانون الجديد الذى تقوم حاليا اللجنة القضائية المشكلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصياغة مشروع القانون الجديد

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره الكثيرين.

قانون المجالس المحلية

كما يأتى قانون المجالس المحلية الشعبية، أحد القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع والمقرر أن يتم إعدادها قريبا لاسيما وأنها تأتى ضمن توصيات الحوار الوطني.