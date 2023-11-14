تأجيل بدء الدراسة فى جامعات إسرائيل إلى 24 ديسمبر المقبل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه تم تأجيل بداء الدراسة فى جامعات إسرائيل إلى 24 ديسمبر المقبل.

حركة المقاومة الفلسطينية حماس

جدير بالذكر أنه مسؤول إسرائيلي كشف لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن صفقة أولية مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقضي بإطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة على وشك أن تؤتي ثمارها، ويمكن الإعلان عنها في غضون أيام.

صفقة تبادل الأسرى

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤول قوله إن: "المخطط العام للصفقة مفهوم".

وقال التقرير إنه بموجب المخطط الناشئ، سيتم إطلاق سراح الرهائن في مجموعات، مقابل النساء الفلسطينيات والشباب المسجونين في إسرائيل.

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إطلاق سراح 100 امرأة وطفل

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تسعى إلى إطلاق سراح 100 امرأة وطفل يعتقد أن حماس تحتجزهم، في حين أشارت المقاومة إلى استعدادها لإطلاق سراح 70.

ويستشهد بمسؤولين عرب يقولون إن هناك ما لا يقل عن 120 امرأة وشابا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يمكن إطلاق سراحهم في المقابل.

وقف مؤقت لإطلاق النار

كما ستوافق إسرائيل أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة تصل إلى خمسة أيام، من أجل السماح بمرور آمن للرهائن وتدفق المساعدات للمدنيين في غزة، وفقا للتقرير.