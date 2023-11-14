الاتحاد السعودي يستبعد سالم الدوسري من معسكر الأخضر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد سالم الدوسري من معسكر المنتخب السعودي المقام حاليا في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار الاتحاد السعودي باستبعاد سالم الدوسري من معسكر المنتخب بسبب معاناته من الإصابة، مما يمنعه من المشاركة في مباراتي باكستان والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويمتلك الدوسري 20 هدفًا و3 تمريرات حاسمة، بعد أن ظهر في 65 مباراة دولية.

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موعد مباراتي المنتخب السعودي أمام باكستان والأردن

ويواجه المنتخب السعودي كلا من باكستان والأردن س في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على استاد عمّان الدولي.

كشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من المدرب روبرتو مانشيني

وفي أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولي تدريب منتخب السعودية الأول.

وكشفت تقارير إيطالية أن مانشيني وقع عقدا حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية

وخلال 4 مباريات للمنتخب السعودي مع مانشيني، خسر الأخضر 3 مرات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

ورغم ذلك، يثق الاتحاد السعودي في مانشيني، وكتب رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "X": "رغم الشائعات، إلا أن مكان روبرتو مانشيني على مقاعد البدلاء في المنتخب السعودي ليس في خطر حتى الآن".

وأضاف: "يتمتع المدرب بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكاملة، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر المقبل".

ويلعب منتخب السعودية مع باكستان والأردن، في نوفمبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويملك مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، خبرة تدريبية واسعة، حيث عمل في لاتسيو ومانشستر سيتي وجالطة سراي وإنتر ميلان وزينيت سانت بطرسبرج ومنتخب إيطاليا، وحقق معه لقب يورو 2020.

وحقق مانشيني لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في أمم أوروبا، و4 ألقاب في كأس إيطاليا.