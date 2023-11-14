تجديد حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج
جدد قاضي المعارضات بالمرج، حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.
كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تحرير المحضر اللازم.
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