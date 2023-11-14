الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمرج، حبس  5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تحرير المحضر اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات القانونية النيابة العامة دائرة قسم شرطة السلام دائرة قسم شرطة المرج قسم شرطة السلام ثان معلومات جنائية قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

عرض شاب قتل والده على الطب لمعرفة مدى تعاطيه المخدرات بالزيتون

حبس عاطل أنهى حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

حبس سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالجيزة والمنيا

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس صاحب شركة وآخر للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

بسبب الديون، تجديد حبس سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مجوهرات بكرداسة

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

وزير الخارجية: المرأة الفلسطينية في غزة تتعرض لانتهاكات ترقى لجرائم الحرب

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية