استعجال التحريات حول واقعة ترويج الألعاب النارية عبر الفيس بوك في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة عاطلين لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
كانت مباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط عاطلَين بالإسكندرية لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
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