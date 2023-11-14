الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد ضد تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية

سرقة دراجات نارية
سرقة دراجات نارية فيتو

 أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات تشكيل عصابى ارتكب 21 حادث سرقة دراجات نارية في محافظة المنيا وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.. وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين - قصافة حديدية).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبو قرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

Advertisements

 

-إعلانات-

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدراجات النارية النيابة العامة سرقات الدراجات النارية قطاع الأمن العام قسم شرطة المنيا مديرية أمن المنيا نيابة العامة

مواد متعلقة

حبس عاطل أنهى حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

حبس سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالجيزة والمنيا

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

حبس صاحب شركة وآخر للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

بسبب الديون، تجديد حبس سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مجوهرات بكرداسة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج لـ9 ديسمبر

الأكثر قراءة

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد التحذير منها ردًا على تصعيد إسرائيل ضد غزة.. 6 معلومات عن مواصفات الحروب العالمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية