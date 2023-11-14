قرار جديد ضد تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية
أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات تشكيل عصابى ارتكب 21 حادث سرقة دراجات نارية في محافظة المنيا وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.. وبحوزة اثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين - قصافة حديدية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبو قرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
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