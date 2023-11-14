التحفظ على هواتف سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بالتحفظ على هواتف سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل ألعاب كمبيوتر، لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس، وذلك لتفريغ محادثتهما وسجل المكالمات والرسائل بينهما.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بغياب شقيقه مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم.

وأضاف أنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة سائقى توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه.

وأضاف المتهمان بقيامهما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة"، واستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفي محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.