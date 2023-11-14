الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية بمركز المحمودية بالبحيرة

تفقد وحدة التحول
تفقد وحدة التحول الرقمي بالمحمودية

 أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على جهود المحافظة، وخطتها للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة، وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي، ومشروعات التحول الرقمي بالدولة. 

 قامت وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بتفقد وحدة التحول الرقمي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحضور  المهندس على زيد - رئيس الوحدة المحلية، والمهندس  عمر جمعة - مدير وحدة نظم المعلومات، والتحول الرقمي وذلك ضمن الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوحدة لمتابعة أعمال التحول الرقمى بنطاق المحافظة.

Advertisements

حيث تم تفعيل المنظومة بنطاق ديوان الوحدة المحلية وربطها بالوحدات القروية التابعة وكذلك المركز التكنولوجى، ووحدة المتغيرات المكانية، ومركز إصدار التراخيص بالوحدة، وذلك لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 كما تم عمل خريطة معلومات جغرافية موحدة على برنامج ( GIS ) لربط الإدارات الخدمية التابعة بالوحدة المحلية، لتشمل جميع البيانات الخاصة بالمركز بالإضافة إلى تفعيل العمل بمنظومة البصمه الإلكترونية بديوان الوحدة المحلية، والوحدات القروية لضمان الانضباط الإدارى وحسن أداء العمل.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المحمودية البحيرة تفتيش الرقابة دمنهور

الأكثر قراءة

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد التحذير منها ردًا على تصعيد إسرائيل ضد غزة.. 6 معلومات عن مواصفات الحروب العالمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية