الانتهاء من تطبيق المنظومة الرقمية بمركز المحمودية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على جهود المحافظة، وخطتها للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة، وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي، ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

قامت وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بتفقد وحدة التحول الرقمي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحضور المهندس على زيد - رئيس الوحدة المحلية، والمهندس عمر جمعة - مدير وحدة نظم المعلومات، والتحول الرقمي وذلك ضمن الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوحدة لمتابعة أعمال التحول الرقمى بنطاق المحافظة.

Advertisements

حيث تم تفعيل المنظومة بنطاق ديوان الوحدة المحلية وربطها بالوحدات القروية التابعة وكذلك المركز التكنولوجى، ووحدة المتغيرات المكانية، ومركز إصدار التراخيص بالوحدة، وذلك لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم عمل خريطة معلومات جغرافية موحدة على برنامج ( GIS ) لربط الإدارات الخدمية التابعة بالوحدة المحلية، لتشمل جميع البيانات الخاصة بالمركز بالإضافة إلى تفعيل العمل بمنظومة البصمه الإلكترونية بديوان الوحدة المحلية، والوحدات القروية لضمان الانضباط الإدارى وحسن أداء العمل.

