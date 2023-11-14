الكشف على 400 مواطن خلال تنفيذ قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية الشعيرة التابعة لوحدة قرية ششت الأنعام.



في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره.

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حيث تم تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( باطنة، اطفال، أسنان، رمد، أمراض جلدية، نساء، عمل نظارات).

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.