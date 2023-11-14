الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

قنا تشارك في ورشة عمل منصة أيادي مصر

محافظة قنا، فيتو
محافظة قنا، فيتو

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشاركة وحدة "أيادي مصر" بالمحافظة في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وذلك في الفترة من  ١٣ إلي ١٦ نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات ( المنيا، اسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان) في محافظة الأقصر،  يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.  

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من جانبه أوضح عبد الرحيم محمد مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع ايادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية " ايادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.

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التمكين الاقتصادى للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوادى الجديد محافظ قنا محافظة الأقصر مشروع أيادي مصر محافظة قنا

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