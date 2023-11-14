الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

جيجي حديد تكشف حقيقة غضبها من علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

تايلور سويفت. وجيجي
تايلور سويفت. وجيجي حديد، فيتو

جيجي حديد، خرجت عارضة الأزياء العالمي، جيجي حديد عن صمتها وردت على التقارير التي تفيد بأن أصدقاء تايلور سويفت، مثلها هي وسيلينا جوميز، يشعرون بالقلق بشأن قصة حب ترافيس كيلسي الرومانسية مع صديقتهم تايلور سويفت، وسرعة تطورها.

وكتبت جيجي حديد، تعليقا على تقرير، نُشر عبر موقع “إنستجرام ”، قائلة:"ألم تحاول الصحافة هذا الحديث، الأسبوع الماضي مع سيلينا؟ فليكن.. نحن في غاية السعادة لفتاتنا".

 

 

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رغم تهديدات القتل لدعمها فلسطين، جيجي حديد تتجول في نيويورك بمفردها 

 ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية، فلسطينية الأصل، جيجي حديد مؤخرا، وهي تتجول في مدينة نيويورك بمفردها، بدون أي حراسة، على عكس ما ظهرت به أثناء توجهها إلى الافتتاح الكبير لمتجر علامتها التجارية للملابس Guest In Residence، منذ عدة أيام، حيث صاحبتها حراسة مشددة من رجال أمن بسبب تهديدات القتل التي تلقتها، بعد إعلان دعمها لدولة فلسطين.

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وظهرت جيجي حديد بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطالا من الجينز، وجاكت جلد بني اللون، وشال ملون، وكانت تمشي وهي تمسك بيدها حقائب توضح، ذهابها للتسوق.

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عائلة حديد تتلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمهم لفلسطين

كشف تقرير لموقع TMZ، أن عائلة حديد الشهيرة في أمريكا، تلقت العديد من تهديدات القتل، بسبب دعمهم لدولة فلسطين.

وذكر موقع TMZ الشهير، أن تهديدات القتل التي تلقتها عائلة حديد، بسبب دعمها لفلسطين، كانت جدية للغاية ومثيرة للقلق، وساء الأمر للغاية لدرجة أن العائلة، اضطرت إلى اتخاذ إجراء قانوني لحمايتهم، والذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشفت مصادر ذات معرفة مباشرة، بالعائلة، أن كل فرد في عائلة حديد، بما في ذلك جيجي، وبيلا، وأنور، وحتى والديهم محمد، ويولاندا، تلقوا رسائل مشؤومة، ومخيفة، جعلتهم يخشون على حياتهم.

 وأوضحت المصادر، أن هذه التهديدات بالقتل تأتي عبر وسائل متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى هواتفهم المحمولة، بعد أن تم تسريب أرقام هواتف العديد من أفراد عائلة حديد، عبر الإنترنت خلال الأسبوع الماضي.

إسرائيل تهاجم جيجي حديد

في سياق متصل، هاجمت الصفحة التي تحمل اسم stateofisrael، عبر خاصية الأستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، عارضة الأزياء جيجي حديد، وكتبت في رسالة غاضبة لها: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

تعليق جيجي حديد علي طوفان الأقصى

 وكانت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، علقت على أحدث الشرق الأوسط، وطوفان الأقصى، فكتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قالت فيه: "أنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي الفلسطينيين واليهود.. أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي.. إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودًا من الانتقام ذهابًا وإيابًا".

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