وحدة أيادى مصر بأسوان تشارك فى مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى، والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع السفارة اليمنية ومجلس الأعمال اليمنى.

حيث لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الافتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى.

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وقد شاركت 3 شركات بمحافظة أسوان فى فعاليات المهرجان وهى لحاء للتجارة والإستثمار الزراعى، وسيد بدر الدين عيسى، وعامر محمد عبدربه، والذين نجحوا فى التمثيل المشرف للمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل، وأيضًا مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها الوزارة للمساهمة فى زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر اشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتى تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظتي مطروح والوادي الجديد والجيزة بما يساهم في تعزيز انتاج مصر من التمور، والاستمرار فى إعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى العالم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظي الجيزة ومطروح علي استضافة مهرجان التمور والإهتمام بهذا المجال المهم.

كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب، وأضاف اللواء هشام آمنة بأن هناك إهتمام من الوزارة بمنصة " أيادى مصر " لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، والمعرض يشارك به ٧٠ عارضا من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.