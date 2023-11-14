الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة الهجرة تهنئ طبيبًا مصريًا لتوليه منصب رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني عتيبة، الجراح المصري الكبير المقيم في إنجلترا، وذلك لتعيينه في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية للجراحين.

وزيرة الهجرة 

وقالت السفيرة سها جندي إن هذه المرة الأولى في تاريخ الكلية أن يتم تعيين طبيب مصري رئيسا لها، والمرة الأولى أيضًا التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية.

النماذج المصرية المضية

كما أعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بهذه النماذج المصرية المضية والمشرفة في الخارج، مؤكدة أن هؤلاء يرفعون اسم وطنهم عاليًا لما يتركونه من بصمات مؤثرة في المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها.

Advertisements

السيرة الذاتية والعلمية 

يشار إلى أن الدكتور هاني عتيبة كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية، وهو حاصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، كما يعد عتيبة أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي، علاوة على مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.

الدكتور هاني عتيبة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور هاني عتيبة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كليات الطب

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ونواب برلمان

مبادرات شبابية وأنشطة توعوية، حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

سها جندي: الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أهم منجزات وزارة الهجرة

وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

حماية المفاعلات النووية، رسالة أمريكية إلى حزب الله تكشف مهمة ألفي جندى أمريكى بإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد التحذير منها ردًا على تصعيد إسرائيل ضد غزة.. 6 معلومات عن مواصفات الحروب العالمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية