وزيرة الهجرة تهنئ طبيبًا مصريًا لتوليه منصب رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني عتيبة، الجراح المصري الكبير المقيم في إنجلترا، وذلك لتعيينه في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية للجراحين.

وزيرة الهجرة

وقالت السفيرة سها جندي إن هذه المرة الأولى في تاريخ الكلية أن يتم تعيين طبيب مصري رئيسا لها، والمرة الأولى أيضًا التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية.

النماذج المصرية المضية

كما أعربت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بهذه النماذج المصرية المضية والمشرفة في الخارج، مؤكدة أن هؤلاء يرفعون اسم وطنهم عاليًا لما يتركونه من بصمات مؤثرة في المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها.

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السيرة الذاتية والعلمية

يشار إلى أن الدكتور هاني عتيبة كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية، وهو حاصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، كما يعد عتيبة أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي، علاوة على مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.

الدكتور هاني عتيبة،فيتو

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