الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط مصنع مخالف يقوم بتصنيع سماعات الدي جي ومكبرات الصوت بقرية شبرامنت

سماعات الدي جي ؛فيتو
سماعات الدي جي ؛فيتو

تلقت محافظة الجيزة شكوى مواطن من وجود مصنع مخالف يقوم بتصنيع سماعات الدي جي ومكبرات  الصوت بقرية شبرامنت بمدينة أبو النمرس، مما يتسبب في إحداث ضوضاء على مدار اليوم للسكان ويصدر عنها روائح الدهانات.


وقامت محافظة الجيزة بتوجيه حملة من خلال مدينة أبو النمرس لفحص موقع الشكوى ومدى قانونية المنشأة والتزامها بالمعايير، والتي تبين أنها مخالفة وغير ملتزمة بالاشتراطات الخاصة بالتشغيل وبالمواعيد المحددة وقد تم رفع الإشغالات والمخالفات وغلق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 

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حملات إشغالات

 

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي، حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.


إزالة 150 حالة إشغال

 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

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أبو النمرس الباعه الجائلين الهرم الطالبية جنوب الجيزة حي الطالبية

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