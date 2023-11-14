الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

240 طفلا بقرى توشكى والمالكى يستفيدون من مشروع مشوارى فى أسوان (صور)

فعاليات مشروع مشوارى
فعاليات مشروع مشوارى

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة  معسكرين ضمن برنامج مشروع " مشوارى " داخل مركز شباب قرى توشكى غرب وعرب المالكى التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

 

 

 

وقد إستفاد من تنظيم فعاليات المعسكر 240 طفل لطلاب المدارس من الفئة العمرية 10 إلى 14 عام، وقد حضر الفعاليات عاطف عبد العظيم منسق مساعد لمشروع  مشوارى بمديرية الشباب والرياضة، ممثلًا عن المديرية بقيادة ناصر سليم مدير عام المديرية، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين.

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حيث تهدف فعاليات مشروع مشوارى إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال والنشء والشباب من خلال تنوع البرامج التدريبة التى شملت مهارات التفكير الإبداعى، والتفكير الإيجابى، ومهارات التواصل والعمل في فريق، وتم تدريب النشء من خلال مدربى سفراء برنامج مشوارى على مدار 3 أيام.

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أسوان أشرف عطية محافظ أسوان مشروع برنامج سفراء مشواري اطفال

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