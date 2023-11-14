الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع تنسيقى لخطة الطب الوقائى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار فى أسوان

اجتماع تنسيقى لخطة
اجتماع تنسيقى لخطة الطب الوقائى، فيتو

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقى لخطة الطب الوقائى لمواجهة أى سيول أو أمطار، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والرقابة الصحية، مع عرض خطة طوارئ والتثقيف الصحى، وذلك بحضور مسئولى كافة الجهات المعنية.

وقد شدد محافظ أسوان على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلًا فيما يخصه طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

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وكلف بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية، والمرور على الأودية الطبيعية وإزالة أي تعديات بها أولًا بأول، مع مواصلة رفع كفاءة الحالة الفنية للمعدات المتنوعة، وعمل الصيانة اللازمة لها لتكون على أتم إستعداد للتعامل بالجودة العالية مع أى طوارئ.

ووجه المحافظ لزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار اليول من خلال دور العبادة ووسائل التواصل الاجتماعى والمجتمع المدنى بتوخى الحيطة والحذر خلال سقوط الأمطار من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالشوارع، مع الاهتمام بخريطة الإخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات المختلفة فى حالات الطوارئ القصوى والتدريب عليها.

 

 

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