الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.92 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.74 جنيه للشراء، و37.91 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.10 جنيه للشراء، و34.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.80 جنيه للشراء، و100.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.31 جنيه للشراء، و20.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.64 جنيه للشراء، و20.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.75 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.63 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العملات اسعار العملات البنك المركزى المصرى سعر الدولار سعر الريال السعودى

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء مساء الاثنين 13/11/2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

الأكثر قراءة

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

حماية المفاعلات النووية، رسالة أمريكية إلى حزب الله تكشف مهمة ألفي جندى أمريكى بإسرائيل

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية