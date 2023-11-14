الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

75 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق 

وسجل متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 61.49 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

 

فيما سجلت أسعار زيت عباد الشمس النقي متوسط سعر قدره 67.89 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس الفاخر من 48 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

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أسعار الزيت اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار زيت أصناف متنوعة في الأسواق

وفي نفس السياق؛ سجلت أسعار زيت أصناف متنوعة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.71% مقارنة بالأمس، مقابل انخفاضه بنحو 5.79 % مقارنة بسعره الأسبوع الماضي.

 

وسجل زيت ذرة أصناف متعددة متوسط سعر قدره 69.16 جنيه، ليتراوح سعر لتر زيت ذرة أصناف متنوعة من 52 جنيهًا أقل أسعاره إلى 85 جنيهًا الأعلى في السوق.

 

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وسجلت زيت الذرة متوسط سعر قدره 72.1 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة من 53 جنيهًا أقل سعر للتر إلى 110 جنيهات أعلى سعر للزيت.

 

أسعار الزيت ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجل سعر زيت خليط  عبوة وزن ٧٠٠ مل  نحو ٣٩.٩٥ جنيه، سجل سعر زيت خليط  عبوة وزن٦٥٠ مل  نحو ٣٤.٩٥ جنيه.

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية

وعن أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.2 لتر نحو 158 جنيهًا، عبوة زيت خليط وزن 700 مل نحو 32 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 5 لتر نحو 309 جنيهات.

 

عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر تسجل 140 جنيهًا في الأسواق

وسجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر نحو 140 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 1.6 لتر نحو 118 جنيهًا، زيت عباد شمس وزن 1.5 لتر نحو 95 جنيهًا، زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 61 جنيهًا.

 

كرتونة زيت وزن العبوة 700 مل بسعر 455 جنيهًا

وسجل زيت خليط عبوة وزن 700 جرام نحو 38 جنيهًا، عبوة زيت قلي وزن 700 مل نحو 36 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة زيت الذرة وزن 2.2 لتر من 174 جنيهًا إلى 184 جنيهًا، عبوة زيت ذرة وزن 1.6 لتر نحو 130 جنيهًا، زيت طبخ وزن 4.4 لتر نحو 286 جنيهًا، كرتونة 12 عبوة وزن الواحدة 700 مل بسعر 455 جنيهًا.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق 

أسعار زيت الصويا في الأسواق، بلغ سعر زيت صويا مكرر  نحو 48 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 46 ألف جنيه،  زيت الصويا مستورد خام نحو 45500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق 

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 49 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 50 ألف جنيه.

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