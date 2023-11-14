الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

اليوم، انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر تحت شعار "نحو التغيير الفعال"

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو

تنطلق اليوم قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط، حيث تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

 

الكلمات الافتتاحية


ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر. 

Advertisements

 

كما يقوم عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO. 

الجلسة الأولى


وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر  الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
 

الجلسة الثانية

بينما تستعرض الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث تناقش تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن. 

وتجمع الجلسة نخبة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون مجموعة واسعة من المجالات وهم المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات والمدير العام لشركة بولاريس باركس، وشريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "جي في" للاستثمارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر والمهندس أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة دهانات الجزيرة.
 

تجمع قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 وتسلط القمة الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

قمة مصر إتحاد الصناعات التغيرات المناخية الحكومة والقطاع الخاص القطاع الخاص تغيرات المناخ شريف الجبلي مصر 2030 وزير البيئة ياسمين فؤاد

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا.. والإفتاء تعلن الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا

8 معلومات عن المختبر المصري الصيني للألياف الزجاجية بالمركز القومي للبحوث

القومي للبحوث ينظم غدًا حفل توزيع شهادات التخرج لدورة الأبحاث الإكلينيكية

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

"القومي للبحوث" يحذر من 7 عادات غذائية خاطئة يتبعها المراهقون

إنشاء أول مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وخطة لتدشين 100 أخرى في الروبيكي باستثمارات 3 مليارات جنيه

القومي للبحوث يقدم 6 نصائح أساسية لتغذية المراهقين بشكل صحي

وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات بمنطقة الروبيكى (صور)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

أخبار مصر: تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس، الجبلاية ترد على الزمالك بشأن فتوح وصبحي، هؤلاء سر أزمة السكر والسجائر

بسبب موديست وسيد عبد الحفيظ، شبانة يفتح النار على إدارة الأهلي

فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها "فيديو"

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يوجهون رسالة غضب لـ ماكرون بسبب إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14/11/2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية