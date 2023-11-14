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رياضة

تصفيات كاس العالم، زى النهارده منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية

منتخب مصر عام 2009،
منتخب مصر عام 2009، فيتو

تصفيات كأس العالم،زى النهارده فى الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 2009 فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على ضيفه منتخب الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كاس العالم بجنوب افريقيا عام 2010

ثنائية ذكى ومتعب في شباك الجزائر


واحرز ثنائية الفراعنة عمرو ذكى في الدقيقه الثالثه من بدايه المباراة قبل أن ينجح عماد متعب في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 95 ليخوض المنتخب الوطني مباراة فاصلة مع نظيره الجزائري بعدما تساوى المنتخبين في عدد النقاط والأهداف.

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الجزائر تتأهل إلى المونديال على حساب الفراعنة


ونجحت الجزائر في الفوز على المنتخب الوطني بهدف نظيف أحرزه عنتره يحيى في المباراة الفاصلة التى أقيمت في السودان ليحسم منتخب محاربو الصحراء التأهل إلى المونديال بجنوب افريقيا للمرة الثالثة في تاريخهم.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

 

وطرحت شركة تذكرتي، التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر لها السادسة مساء الخميس بإستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبًا محليًّا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادًا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، تتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلًّا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفى فتحي
مصطفى محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

 

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لا بد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولا بد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه أو تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

 

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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