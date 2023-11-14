حبس عاطل أنهى حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل لاتهامه بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت في الزيتون بسبب خلافات بينهما، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود جثة لـ"مسن" داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت رجال المباحث ومدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص عثر على جثة مسن 75 سنة وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز.

عاطل يقتل والده

وقام رجال المباحث بسؤال الجيران وشهود العيان وفحص مسرح الجريمة وتوصلت التحريات أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويجري استجوابه وبيان دوافعه من الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.