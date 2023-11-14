الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان زويل ويتفقد أعمال تطوير ميادين "الغزالتين والهلال والمكعب"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان زويل، فيتو

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء أمس، ميدان زويل بنطاق حي وسط بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وتفقد أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية؛ استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة.

 كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الغزالتين وميدان الهلال والمكعب، وذلك في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن أعمال تطوير الميادين وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال  التشجير والزراعات  لتعزيز المظاهر الجمالية للإسكندرية.

وأضاف الشريف أن "الإسكندرية تتألق بميادينها" هي مسابقة جديدة من نوعها هدفها الأساسي خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى جهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء للحد من التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة والمهندسة/ جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف العام على المسابقة، وعزة سعد رئيس حي وسط، والعميد/ محمد عابدين مدير الإدارة العامة لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم والدكتور سعيد بدر أستاذ قسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

 

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميدان

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