الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

كواليس حصول أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تحدث أسامة الشيخ رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس حصول قنوات أون تايم سبورت عن حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وقال الشيخ في مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت إن الشركة تعمل تحقيق ما يشغل المشجع المصري لذلك كان هدفنا أن نحصل على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وقبلها مباريات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

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وواصل الشيخ تصريحاته نعمل خلال الفترة المقبلة على الحصول على إذاعة جميع البطولات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.

 

 

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق بث كافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

كما حصلت أون تايم سبورتس على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في  تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، تتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

 

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا".

 

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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منتخب مصر أون تايم سبورت اخبار الرياضة تصفيات كأس العالم فيتوريا

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