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رياضة

برشلونة يفشل في ضم صفقة من أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، بأن نادي برشلونة كان على أعتاب التعاقد مع مهاجم آخر من أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي.

وضم برشلونة اللاعب البرتغالي، جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو، لضم اللاعب الشاب ذي الأصول النيجيرية، صامويل أوموروديون "سامو"، البالغ من العمر 19 عامًا.

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وانضم سامو لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادمًا من غرناطة، بعد فشل برشلونة في التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، نظرًا لأزمة إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي.

بعد ذلك، علم برشلونة بنية أتلتيكو مدريد إعارة اللاعب، وكان يريد ضمه، قبل أن ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس في النهاية.

وخاض سامو 12 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، أحدها في شباك برشلونة خلال لقاء الأمس في الليجا، الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني (2-1).

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