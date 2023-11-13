الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، الأهلي يحتفل بصدارة جدول الترتيب

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الدوري المصري، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلق عليها قائلا: "صدارة جدول الترتيب..  أقوى خط هجوم.. أقوى خط دفاع.. عادات وتقاليد الأبطال في الدوري".

الأهلى، فيتو

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

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مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كليوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

5- الأهلى 1-1 الجونة الجولة الرابعة بالدوري استاد خالد بشارة

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة 

1 -  الأهلي  13 نقطة  
2 -  بيراميدز 13 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - الجونة  9 نقاط  
9 - المصري  9 نقاط
10 - الزمالك 8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

 

-

 

 

جدول ترتيب الدوري المصري

 

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل مع الجونة في مؤجلات بطولة الدوري المصري في المباراة التي جمعتهما  بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

 

تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36 ولكن الجونة أدرك التعادل في الدقيقة (45+2)، بهدف من ضربة جزاء للمغربي أحمد بلحاج.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للجونة بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق أيمن سعد "موكا"، بداعي لمسة يد، كما تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 83.


ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد لصدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

كما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

 

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