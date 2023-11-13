الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أطباء مستشفى الشفاء بغزة يرفضون إخلاءه

مستشفى الشفاء بغزة،
مستشفى الشفاء بغزة، فيتو

رفض الأطباء في مستشفى "الشفاء" في غزة إخلاءه، كما تطالب إسرائيل، بسبب مخاوف من وفاة نحو 700 مريض.


وقال أحد الأطباء في المستشفى: "المشكلة ليست في الأطباء، بل في المرضى. وإذا تركناهم سيموتون، وإذا تم نقلهم سيموتون في الطريق، هذه هي المشكلة، نحن نتحدث عن 700 مريض".


رفض إخلاء مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مدير المستشفى، أنه "بالإضافة إلى 1500 مريض وموظف بالمستشفى، يأوي نحو 7 آلاف شخص".

 

فظائع في مستشفيات قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم".

 

Advertisements


وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن "الذين يموتون هم مرضى غسيل الكلى من الأطفال وكبار السن دون حصولهم على جلسات الغسيل"، مؤكدة حدوث فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع "الشفاء" الطبي.


وتابعت الكيلة، بالقول: "خطر آخر يتهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى، وأن كلابًا ضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الوفاء بمدينة غزة، فيما يطالب المرضى والطواقم الطبية بالخروج.


حصار مستشفيات غزة

من ناحية أخرى  قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن  العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش  الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن  العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

 

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

 

وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن  الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

 

وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

 

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.

 

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 11240 فلسطينيا والاحتلال يرتكب 1153 مجزرة في القطاع

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستشفى الشفاء بغزة غزة وزيرة الصحة الفلسطينية قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي حصار مستشفيات غزة

مواد متعلقة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

تصريح صادم من الصحة الفلسطينية: الكلاب الضالة تنهش الجثث بسبب تكدس الشهداء

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

إحالة 12 متهمًا في واقعة "حفل المنصورية" للمحاكمة الجنائية

متى تنتهي أزمة السجائر؟ تجار يكشفون لـ«فيتو» أسباب تفاوت الأسعار (صور)

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي كل دقيقة وهذه رسالتنا له (فيديو)

الدوري المصري، الأهلي يحتفل بصدارة جدول الترتيب

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين (رابط مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية