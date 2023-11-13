أطباء مستشفى الشفاء بغزة يرفضون إخلاءه

رفض الأطباء في مستشفى "الشفاء" في غزة إخلاءه، كما تطالب إسرائيل، بسبب مخاوف من وفاة نحو 700 مريض.



وقال أحد الأطباء في المستشفى: "المشكلة ليست في الأطباء، بل في المرضى. وإذا تركناهم سيموتون، وإذا تم نقلهم سيموتون في الطريق، هذه هي المشكلة، نحن نتحدث عن 700 مريض".



رفض إخلاء مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مدير المستشفى، أنه "بالإضافة إلى 1500 مريض وموظف بالمستشفى، يأوي نحو 7 آلاف شخص".

فظائع في مستشفيات قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن "كارثة تحدث في المستشفيات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "المرضى يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم".

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وقالت الكيلة، في بيان صحفي، إن "الذين يموتون هم مرضى غسيل الكلى من الأطفال وكبار السن دون حصولهم على جلسات الغسيل"، مؤكدة حدوث فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع "الشفاء" الطبي.



وتابعت الكيلة، بالقول: "خطر آخر يتهدد حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى، وأن كلابًا ضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الاثنين أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الوفاء بمدينة غزة، فيما يطالب المرضى والطواقم الطبية بالخروج.



حصار مستشفيات غزة

من ناحية أخرى قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، إن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.

وتابع محمود بصل أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلت الرجال عن النساء واعتقلت الرجال قرب مستشفى القدس.

وقبل وقت سابق قال محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة التضليل والتهرب من المسؤولية في قصفه للمستشفيات بالقطاع، مشيرًا إلى أنه يتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأشار بصل إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ عمليات إبادة جماعية يستهدف بها إيقاع أكبر عدد من الشهداء في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال يمنع فريق الدفاع المدني الوصول إلى مناطق عديدة في قطاع غزة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الواقع في قطاع غزة مأساوي في ظل استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن عدد كبير من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يصعب الوصول إليه جراء القصف الإسرائيلي.