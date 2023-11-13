تأجيل مباراة بيراميدز أمام الجونة بالدوري الممتاز لأجل غير مسمى

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والتي كانت محددا لها سابقا أحد يومي ٤ أو ٥ ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق.

تأجيل مباراة بيراميدز أمام الجونة بالدوري الممتاز

وجاء القرار بتأجيل المباراة بعد تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد الجولات الأربعة الأولى للفريق في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرتبط الفريق بخوض مباراتين خارج مصر في الجولتين الثانية والثالثة تباعا حيث يسافر لمواجهة نواذيبو الموريتاني يوم ٢ ديسمبر في نواكشوط وبعدها يواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم ٩ ديسمبر في بريتوريا.

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رابطة الأندية المحترفة تخطر بيراميدز بموعد مباراة الإسماعيلي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت الرابطة إقامة المباراة في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار سابع جولات الدوري.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز بافتتاح مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي الكونغولي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

الزمالك وبيراميدز، فيتو

الزمالك وبيراميدز

وودع فريق نادي بيراميدز مسابقة كأس مصر على يد فريق الزمالك بدور نصف النهائي الذي جمعهما باستاد القاهرة الدولي ويستعد لمباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يطيح بـ بيراميدز من كأس مصر

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.