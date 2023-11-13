بالأرقام جهود الهلال الأحمر لدعم غزة، ووزير الصحة يكشف موقف الفلسطينيين بعد تماثلهم للشفاء

أكد الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هناك فرقا تعمل على مدار الساعة مع كافة الدول والجهات التى تريد المساعدة للجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

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وقال: نحتاج 400 شاحنة يوميا وما زالت المساعدات الدولية أقل من المطلوب، مشيرا إلى أنه تم وضع عددًا من السيناريوهات، منها أن المعبر سوف يتم فتحه وقت بسيط، وهذا قد يؤدي إلى انتهاء صلاحيات بعض المواد الغذائية والدوائية، وسيناريو آخر لفتح المعبر بشكل مستمر، وسيناريو خاص بدخولنا للقطاع.

وكشف أن الهلال الأحمر له شارة محمية دوليا، قائلا: وعندما نقوم بإدخال سيارة يجب وضع شارة الهلال أو الصليب لحماية السيارة، وإذا تعرضت للضرب تستطيع مصر التحرك قانونيا.

وأشار إلى أنه تم وضع كافة السيناريوهات، لما يمكن أن يحتاجه أهالى غزة وما نستطيع توفيره، قائلا: كان لدينا 10 شاحنات يتم إدخالها إلى القطاع، ووصلنا الآن إلى 100 شاحنة، ويتم تقسيم الشحنات حسب الاحتياجات سواء دوائية أو غذائية.

وأوضح أن الهلال الأحمر يصدر قوائم بشكل دائم بها أكثر الاحتياجات المطلوبة حتى لا يحدث تضخم من مواد ليس لها حاجة، قائلا: نتفاعل مع منظمات الأمم المتحدة، وقمنا بإنشاء مجموعتي عمل، المجموعة الأولى تعمل على اللوجستيات الإنسانية، من ملابس وغذاء، وأنشأنا أيضًا 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات من كافة الدول وتدير المنظومة اللوجستية، بشكل مركزي يتيح سهولة التحرك.

وأوضح أن الهلال الأحمر يراجع كل ما يأتى من مساعدات، وإرجاع منتهى الصلاحية منها إلى مصدرها.

وقال: وصل عدد المتطوعين من الشباب إلى 2000 متطوع، وتوجد فرق تعمل للتواصل والروابط الاجتماعية وتواصل المصابين من غزة مع أهاليهم.

وأكد أن الهلال الأحمر يعمل مع جميع مؤسسات العمل الأهلى فى مصر لتوفير سكن وطعام وغيره من الاحتياجات للمصابين من قطاع غزة.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الإجراءات التي تتخذها مصر تجاه المصابين الفلسطينيين الذين تماثلوا للشفاء داخل المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن هويات الجرحى والمصابين الفلسطينيين ممن تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية محفوظة، وعقب استشفائهم يتم التواصل مع السلطات الفلسطينية لتأمين عودتهم بقطاع غزة.

وأكد تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المرافقة للجرحى الفلسطينيين، وهو الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في مصر.

