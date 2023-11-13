الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالجيزة والمنيا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتى الجيزة والمنيا، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين (مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

Advertisements

 

وكشفت محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية - شراء السيارات).
 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار غير المشروع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الأموال العامة النقد الأجنبى جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة نيابة الأموال العامة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حبس صاحب شركة وآخر للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

بسبب الديون، تجديد حبس سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مجوهرات بكرداسة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج لـ9 ديسمبر

تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الصف لـ 15 نوفمبر

حجز سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

اليوم، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد وعضو مجلس إدارة الزمالك يتجهان لاتحاد الكرة بسبب أوسوريو

فقدان الاتصال بنجل الرئيس الإسرائيلي في غزة

دولة عربية تقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

نظام جديد من معتمد جمال في مران الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

الزمالك: مستحقات أوسوريو جاهزة وننتظر زيارته لنا في النادي

حجز ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته في عين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية