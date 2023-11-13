عبد الواحد السيد وعضو مجلس إدارة الزمالك يتجهان لاتحاد الكرة بسبب أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول رد فعل للإدارة بعد معرفة أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ذهب اليوم إلى مقر اتحاد الكرة للاستفسار عن مصير مستحقاته المتأخرة بعد إقالته رسميا من تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وقال المصدر إن عبد الواحد السيد وأحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن، ذهبا إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن سبب تواجد أوسوريو اليوم في الاتحاد وحقيقة تقديم شكوى لعدم حصوله على مستحقاته.

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وأشار المصدر أن الثنائي بتكليف من الإدارة ذهبا لاتحاد الكرة من أجل تقديم ما يثبت أن الإدارة تسعى لدفع مستحقات أوسوريو المتأخرة إلا أن المدرب لم يأت إلى النادي أو يجتمع بالإدارة رغم اخطاره.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات فسخ عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسو ريو وموقف مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي بعد توجيه الشكر له من مجلس الإدارة.

وكان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك تواجد في اتحاد الكرة اليوم مما أثار العديد من التساؤلات خاصة أن المدرب استفسر عن مستحقاته، بعد فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، ولم يحصل المدرب على مستحقاته المتأخرة لدى النادي أو قيمة الشرط الجزائي حتى الآن

خوان كارلوس أوسوريو

وأشار المصدر إلى أن مستحقات أوسوريو المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي متوفرة بالكامل في خزائن النادي وأن المدرب لم يأتي حتى الان لنادي الزمالك للجلوس معنا بعد إقالته.

وقال: أخطرنا أوسوريو بإقالته عن طريق خطاب رسمي وتضمن الخطاب أننا ننتظره في أي يوم يحدده لحسم مستحقاته ولكنه لم يرد على الخطاب أو يأتي إلى النادي.

وأضاف: ذهاب أوسوريو إلى اتحاد الكرة لا فائدة منه ولا نعلم هدفه وفي الحقيقة لا نعلم سبب زيارته لـ اتحاد الكرة في الأساس.

وقال: ننتظر أوسوريو في أي وقت لحسم ملف مستحقاته المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي والنادي مفتوح له في أي وقت.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

وخاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وحقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.