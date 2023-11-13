الإثنين 13 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس صاحب شركة وآخر للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس (مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "قيادة وملك الثاني" بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول) وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وبمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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كما تبين أن المتهم الثاني يعمل محاسب بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

 

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