خالد عبد الغفار يدعو لجنة الصحة بالنواب لزيارة المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لزيارة المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ما تقوم به الدولة المصرية - ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان - من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعًا عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان.

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وقال الوزير: نوجه دعوة للجنة الصحة لتنسيق زيارة لمحافظة شمال سيناء في المستشفيات التي يتلقى فيها المصابين الفلسطينيين العلاج، من الحالات التي استقبلتها مصر، في مستشفيات بئر العبد والعريش، حتى لو ستكون الزيارة لمدة يوم في الصباح وتعود اللجنة إلى القاهرة في ذات اليوم.

وأكد وزير الصحة أنه أصدر قرارًا بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، ومنع دخول أى مؤسسات ومنظمات أجنبية على المصابين.

كما عرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الجهود التى تم إعدادها فى سبيل دعم الجرحى والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة الراهنة داخل قطاع غزة.

وأكد أنه في وقت المحنة تحضر مصر لمؤازرة أشقائها، لذلك كنا حاضرين منذ اندلاع الأزمة، وتم التواصل مع أجهزة الدولة المسؤولة والمكلفة من قبل القيادة السياسية لإدارة الأزمة.

وقال نقيب الأطباء: تم التواصل مع الهلال الأحمر المصري وكذلك مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة، وفتحنا باب التبرع سواء المادية أو العينية، فضلًا عن تطوع العشرات من الأطباء فى كافة التخصصات.

وأشار إلى أنه خلال أيام معدودة وصل عدد المتطوعين من الأطباء لنحو 1800 طبيب، وهم من أعلى الكفاءات فى مصر سواء من شباب الأطباء أو الأساتذة الكبار فى كافة التخصصات، وكذلك هناك أطباء يعملون فى الخارج تقدموا لتسجيل أسمائهم للتطوع.

وأكد تدريب الأطباء المتطوعين للتعامل مع المناطق الخطرة، فضلا عن توزيع السترات الحمراء الخاصة بالهلال الأحمر المصري، فى إطار الاستعدادات بتقديم كامل الخدمة الصحية سواء داخل معبر رفح أو في قطاع غزة.

وكشف التواصل مع الاتحاد الدولي للأطباء لتسجيل الاستنكار والإدانة للعمليات الوحشية التى يقوم بها الجيش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

وشدد نقيب الأطباء، على أهمية تفعيل البند الثالث من قمة الرياض والخاص بضرورة كسر الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، قائلا: كلنا مستعدين لتقديم الدعم والعون للشعب الفلسطيني.