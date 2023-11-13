وكيل تعليم دمياط يكرم معلما بمدرسة أبو العز الابتدائية
تفقد اليوم المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل الوزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة أبو العز الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، وذلك أثناء تواجد لجنة المتابعة بمكتب وزير التربية والتعليم برئاسة محمد الرخاوي.
وتابع "وكيل الوزارة" انتظام العمل بالفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، مشيدا بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.
وخلال تفقده كرم وكيل الوزارة اشرف المرسى معلم بالمدرسة لجهوده المتميزة مع الطلاب، معربا عن شكره وتقديره لمديرة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
من ناحيه اخري استقبل اليوم المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منتخب دمياط لكرة السلة للصم بنات، بحضور زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة.
وهنأ "وكيل الوزارة" الفريق لفوزه بالمركز الأول في مسابقات اقليم الدلتا وحصولهم علي الميداليات الذهبية
وشمل الفريق الطالبة نورا رمضان مصطفى خليل والطالبة سارة مصباح والطالبة روان نافع والطالبة ريتاج شعبان بركات العاب قوى (رفع الجلة) والتي فازت بالمركز الأول.
واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لادارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بدمياط الجديدة ولكل من ساهم وساعد الفريق في حصوله علي تلك المراكز وخاصة مدربة الفريق ايمان مصطفي ياسين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد فى المباريات القادمة.
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