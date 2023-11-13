محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بالزرقا
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، لمتابعة منظومة العمل.
وعقدت "المحافظ" اجتماعًا مع رئيس الوحدة المحلية، لمتابعة مستجدات الموقف بملفات العمل، والوقوف على جهود الوحدة التصدي للمخالفات وآخر التطورات بملف التصالح فى مخالفات البناء ومنظومة النظافة ورفع الاشغالات.
وشددت " محافظ دمياط " على الدفع بمعدلات العمل بالإدارة الهندسية بالوحدة، وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة وإزالتها للحفاظ على سلامة المواطنين وأيضًا الإرتقاء بمنظومة النظافة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.
وخلال الزيارة،، قام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى بالوحدة، حيث تبين خروج ٥ موظفين بدون إذن تم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق.
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