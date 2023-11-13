فيتو ترصد فرحة الفائزين في البحيرة بقرعة الحج لموسم 2024 (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" الفرحة العارمة للفائزين، بالقرعة العلنية لمديرية أمن البحيرة لموسم الحج لعام 1445/2024م التي أقيمت تحت إشراف مديرية الأمن بقيادة اللواء محمود هويدي مدير الأمن بمجمع دمنهور الثقافي، حيث تم الحصول على ٧٥٥ تأشيرة بالمحافظة منها نسبة ٣ % لكبار السن بالإضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي حصة التأشيرات.

التقت عدسة" فيتو" مع الحاج محمد عبد الستار عبد الغفار، أحد الفائزين بقرعة الحج من أبناء قرية الصالحية التابعة لمركز أبو حمص، وقال: في البداية أحمد الله أن منحني فرصة حج بيت الله الحرام، وكتب لي أن أكون من الملبين لنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام"، مشيرًا إلى أن أول ما سيقوم به بعد فوزه بالقرعة الاتصال بنجلته ليبلغها بالخبر المفرح.

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وأكد الحاج سلامة حافظ زايد، من أبناء مركز أبو المطامير أن نجله من سعى للتقديم له بالقرعة أكثر من مرة حتى فاز هذا العام بقرعة الحج، مشيرًا إلى أن فرحته الحالية لم يشعر بها من قبل بحياته، داعيًا كل مشتاق وعنده أمل للحج لبيت الله الحرام أن ينال هذا الفضل مضيفا أنه سيقوم بإبلاغ ابنه "أيمن" بالخبر المفرح الذي سعي للتقديم له أكثر من دون علمه بالأمر.



جدير بالذكر، أن القرعة العلنية الإلكترونية تتسم بكل حيادية وشفافية في ضوء ما تقوم به المديرية من كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة للحجاج.

