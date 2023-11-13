الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

النواب يقر اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة

النواب يقر اتفاقية
النواب يقر اتفاقية بازل، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

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وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أصبح ضرورة وهدف أساسي يجب أن تسعى الحكومة لتحقيقه، مشددة على ضرورة العمل على تقليل المخلفات الخطرة وصولا إلى التخلص منها بشكل أقل ضررا.

وأشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية لأنها تتعلق في الأساس بالحفاظ على صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية لها انعكاسات على شكل الحياة في كل دول العالم.

وطالبت بضرورة تفعيل حقيقي للاتفاقية من خلال استخدام التطور التكنولوجي في التخلص من تلك المخلفات، قائلة:  للأسف الشديد ما زلنا نعاني من طرق بدائية في التعامل مع المخلفات بشكل عام.

ولفتت إلى أن العشوائية التي نشاهدها في التعامل مع المخلفات بكافة أشكالها يستوجب وقف جادة حرصا على الصحة العامة لما قد ينتج عن هذه المخلفات من أضرار صحية على الجميع.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون للاتفاقية دور كبير في عمليات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات التكنولوجية من أجل الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات.

وأشارت رغدة نجاتي، إلى المخلفات الطبية وما تمثله من خطورة كبيرة على الصحة العامة، مؤكدة أن هناك جهود كبيرة تمت في هذا الأمر ولكن ما زال أمامنا الكثير.

وأعلنت عضو مجلس النواب، الموافقة على هذه الاتفاقية الهامة والتي تعتبر خطوة هامة في الحد من الاتجار غير المشروع في المخلفات الخطرة وغيرها.

 

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