ملتقى جامعة المنوفية يناقش تمويل المشروعات البحثية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمي والصناعة.. شراكة من أجل المستقبل والذى أقيم تحت رعايته وحضوره.

وشارك فى افتتاح فعاليات الملتقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب المحافظ، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث ولفيف كبير رجال الصناعة، وأكاديمية البحث العلمى ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات واتحاد الصناعات المصرية ونقابة المهندسين والأطباء، وجهاز شئون البيئة ومركز البحوث الطبية والطب التجددى وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة وجامعة الأهرام الكندية والشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات.

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تمويل المشروعات البحثية

وأكد رئيس الجامعة أن الملتقى شهد جلستان حواريتان على مدار اليوم حيث ناقشت الجلسة الحوارية الثانية تمويل المشروعات البحثية، مؤكدا على أهمية مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أبناء الجامعة فى تطوير برامج بحثية هادفة تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وأولوياتها وخطتها الاستراتيجية وتتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خلال تحقيق معايير ضمان الجودة فى الأنشطة البحثية، والسعى لتقدم الجامعة فى التصنيف العالمى وذلك من خلال دعم وتشجيع النشر فى الدوريات العالمية.

هذا وحاضر فى الجلسة الحوارية الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتحدث عن دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفى بالمجتمع المصرى، والدكتور عمرو رفاعى مؤسس شركة الرفاعى للخدمات الهندسية وأستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة ألقى محاضرة عن تثمين المخلفات الصلبة فى مصر والوضع الحالى فى مصر والعالم وكيفية استغلال المخلفات.

كما تحدث المهندس على جمعه النادى مدير النشاط الإبداعى بمصانع وشركات العربى عن تبنى المشروعات الهندسية فى الحاضر ونظرة مستقبلية لصناعة المشاريع ومشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية فى المسابقات التى تنظمها المجموعة وكيف تفوق العديد منهم فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه الشركة وتقديم حلول مبتكرة بأقل التكاليف، واختتم الدكتور حسين الدرس نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيجما جروب فعاليات الجلسة الحوارية الثانية باستعراض دور الصناعة فى دعم البحث العلمى ودور الجامعات والمراكز البحثية فى دعم الصناعة.