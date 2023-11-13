تراجع أسعار البترول العالمية، وروسيا والسعودية تواصلان التخفيضات
تراجعت أسعار البترول العالمية، اليوم الاثنين، بعد صعودها الجمعة الماضية، في ظل تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، ما أثر سلبا على تحركات السوق.
وقالت وكالة «رويترز» إن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لتسليم شهر يناير 71 سنتا أو 0.87% إلى 80.72 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي لشهر ديسمبر بقيمة 68 سنتا أو 0.88% إلى 76.49 دولار للبرميل.
انخفاض النفط عن متوسط السعر
وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.
وصعدت الأسعار بنحو 2% خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة 4 % خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.
وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي بأن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.
روسيا والسعودية تواصلا التخفيضات
وأكدت روسيا والسعودية، وهما من أكبر مصدري البترول أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.
وتجتمع مجموعة أوبك التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا في 26 نوفمبر الحالي.
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