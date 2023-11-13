الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجريا بعد ساعات

تستطلع دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس اليوم الإثنين هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445هجريا بواسطة اللِّجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هلال شهر جمادى الأولى

ومن جانبه قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13 /11 /2023م (يوم الرؤية).

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ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

غرة جمادى الاول

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14 /11 /2023 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيًا يوم الأربعاء 15 /11 /2023م.