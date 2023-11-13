تدشين مبادرة "المرأة تنتج وتصنع" بمركز ديرمواس في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة السعي إلى تمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، تماشيا مع استراتيجية الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى ضرورة تفعيل المبادرات الهادفة إلى تقديم كافة الدعم لتأهيل المرأة وتدريبها لدخول سوق العمل لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر، ولاسيما مبادرة "المرأة تنتج وتصنع" التي تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة.



وفي هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة "المرأة تنتج وتصنع" حيث تم بدء المرحلة الأولى من المبادرة والخاص بتوعية وتأهيل وحصر الراغبات في التدريب بقريتي (دلجا - تل العمارنة) بمركز ديرمواس وفق الجدول الزمني المحدد، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات بالتنسيق مع وحدة السكان وشئون المرأة ووحدة التضامن وعدد من الرائدات المجتمعيات، وتتضمن اللقاءات التوعية بجهود الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وأثرها السلبي على كافة مجالات التنمية باعتبار أن أهم محاور القضية السكانية هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومساعدتها على إيجاد مصدر رزق خاص بها لكسب العيش وجعلها ذات استقلالية مادية ومساعدة أسرتها على تحمل أعباء المعيشة.

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