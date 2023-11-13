الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

السولية يرفض إجازة كولر ويواصل التدريب منفردا في الأهلي

تدريب عمرو السولية،
تدريب عمرو السولية، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، رفض عمرو السولية لاعب الأهلي الحصول على إجازة سلبية رفقة لاعبي الفريق بعد قرار كولر بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع. 

السولية خاض تدريبات قوية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل بالجهاز الفني من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون وضع برنامج خاص لتجهيز صلاح محسن مهاجم الفريق الذي خرج من الحسابات الفنية في المباريات الماضية بالدوري. 

وعلمت فيتو أن كولر يرغب في تجهيز صلاح محسن هجوميا من خلال وضع بعض الدروس الخصوصية لتجهيز اللاعب هجوميا وتعويض بعض الأزمات التي يعاني منها مع الفريق وبسببها تم استبعاده من الحسابات الفنية. 

واقترب الأهلي من تحديد ملعب برج العرب بالإسكندرية لاستقبال مباراة ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويفاضل الأهلي بين ملعبي السلام وبرج العرب بالإسكندرية نتيجة إغلاق ملعب ستاد القاهرة الدولي ولكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اشتكي من أرضية ملعب السلام ومن ثم قد يتجه الأهلي إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شرطا لإعارة التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي في ميركاتو الشتاء القادم. 

وعلمت فيتو أن كولر طلب إعارة اللاعب لأحد الأندية داخل مصر من أجل ضمان استمرار تواجده تحت مراقبة الجهاز الفني كما حدث مع الجزائري احمد القندوسي الذي تمت اعارته إلي سيراميكا كليوباترا في ميركاتو الصيف الماضي. 

واستقر مسئولو الأهلي علي تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب الفريق موسمين إضافيين بعد الحصول على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

وعلمت فيتو أن الأهلي بصدد حسم ملف تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق بما يتناسب مع كونه أحد عناصر الفريق المهمة في الوقت الحالي. 

ورفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرض تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط. 

وتمسك معلول بتجديد عقده لمدة موسمين أو السماح له بالرحيل نهاية الموسم الحالي. 

ويرتبط معلول بعقد مع الأهلي لنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إخضاع لاعبيه لبعض القياسات الطبية علي هامش مران الفريق الأول عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد التعادل أمام الجونة أمس الأول. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لمواجهة فريق ميدياما الغاني، وذلك بعد التوقف الدولي  في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 25 نوفمبر الساعة التاسعة مساءً بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج اندريا خلال فترة الراحة السلبية

وقال مصدر داخل الأهلي إن أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامج بدني لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب للحفاظ علي معدلات اللياقة البدنية والاوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات. 

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم بعد استمرار استبعاده من الحسابات الفنية. 

وأضاف: صلاح محسن مستمر في الأهلي ولديه رغبة في إثبات نفسه ورفض مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم. 

وأوضح أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر خاصة وأن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق. 

وكشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري إلي بلاده لقضاء اجازة خاصة بعد مباراة الجونة استغلالا لفترة التوقف الدولي. 

وقال: كولر اتفق مع لجنة التخطيط للكرة وشركة الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي السفر إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة مع أسرته. 

وأضاف: فترة التوقف الماضية كولر استمر في مصر ولم يغادر إلي سويسرا حيث استغل الراحة السلبية وسافر إلى الغردقة لقضاء الاجازة ولكن هناك اتفاق مسبق علي سفره إلي سويسرا فور انتهاء مباراة الجونة. 

أهداف مباراة الأهلي أمام الجونة 

وسجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة عمرو السولية اخبار الأهلي

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