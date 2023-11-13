الوقوف دقيقة صمت للمشاركين فى مؤتمر الطاقة النووية بأسوان للسلام فى العالم (فيديو)
وقف المشاركون فى المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية والمنعقد بمدينة أسوان، دقيقة صمت للسلام فى العالم، موجهون رسالة للعالم بتعميم ونشر السلام بين الشعوب.
يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان افتتح فعاليات المؤتمر والذى يعقد لأول مرة فى مصر، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة فى كافة المجالات على أرض عروس المشاتى، مؤكدًا على الدور الهادف الذى تقوم به منظمة " المرأة فى الطاقة النووية " من جهود عظيمة لتعظيم وتشجع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى.
وأشار إلى أن ذلك يأتى متواكبًا مع الاهتمام الكبير والغير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائمًا على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.