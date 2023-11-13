الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

الوقوف دقيقة صمت للمشاركين فى مؤتمر الطاقة النووية بأسوان للسلام فى العالم (فيديو)

مؤتمر الطاقة فى اسوان،فيتو
مؤتمر الطاقة فى اسوان،فيتو

 وقف المشاركون فى المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية والمنعقد بمدينة أسوان، دقيقة صمت للسلام فى العالم، موجهون رسالة للعالم بتعميم ونشر السلام بين الشعوب.

 

 يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان افتتح فعاليات المؤتمر والذى يعقد لأول مرة فى مصر، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة فى كافة المجالات على أرض عروس المشاتى، مؤكدًا على الدور الهادف الذى تقوم به منظمة " المرأة فى الطاقة النووية " من جهود عظيمة لتعظيم وتشجع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى.

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وأشار إلى أن ذلك يأتى متواكبًا مع الاهتمام الكبير والغير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائمًا على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

 

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أسوان أشرف عطية محافظ أسوان الطاقة الذرية مؤتمر

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