الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الحكومة الفلسطينية ترفض إقامة مخيمات مؤقتة للنازحين من غزة

محمد أشتية، فيتو
محمد أشتية، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن رفضه لإنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين في قطاع غزة كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية.


الحكومة الفلسطينية ترفض إقامة مخيمات مؤقتة للنازحين من غزة 

 وقال اشتية خلال كلمته التي ألقاها اليوم في مدينة رام الله:" نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، مضيفا: في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه "مؤقت"، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم".
 

وذكر  رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه يأسف من  بعض الدول لا تزال تنادي "بحق إسرائيل في الدفاع نفسها"، مؤكدا أنه لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، فاحتلال أراضي الغير ليس دفاعا عن النفس، نحن الضحايا.
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية  الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إنه يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بمعايير مزدوجة.

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إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني

 وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه بوزير خارجية الدنمارك أن كل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية خلال كلمته أن يوم 7  أكتوبر ليس بداية الصراع مع إسرائيل، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة منذ أكثر من 75 عاما.

 

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

 وطالب اشتية المجتمع الدولي بالدعوة لوقف العدوان ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان وجود ممرات آمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية لكافة المناطق في القطاع.

من ناحية اخرى دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وأشار تصريح بوريل اليوم الأحد إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة قطاع غزة جيش الاحتلال فلسطين

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