الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير إستراتيجى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البرى على غزة، قال اللواء محسن الفحام الخبير الإستراتيجي إن الغرض من الهجوم البري الإسرائيلي على غزة هو استعادة ثقة الإسرائيليين فى حكومتهم والتأثير على عمليات التفاوض للإفراج عن الأسرى.

وأشار الفحام إلى أن الهدف أيضًا هو محاولة استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية بدعوى أن عناصرها تستخدم المستشفيات للتحرك من خلالها والقيام بعمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الخبير الإستراتيجي لـ"فيتو": أن ما تقوم به إسرائيل حاليًا يمثل إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع في غزة صارت في حالة كارثة بعد خروج أغلب المستشفيات من الخدمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

 

مستشفى القدس في غزة

وذكر الهلال الأحمر أن مستشفى القدس في غزة خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأكدت وسائل الإعلام إقدام الاحتلال الصهيوني على تدمير قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

 

غارات عنيفة لطائرات الاحتلال

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

دفن المجهولين
وقامت الفرق الطبية قبل ساعات بدفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية بالقرب من محيط المستشفى بعدما قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر اليوم الأحد، صورة لـ 4 جنود ضمن خمسة قتلوا في  انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاتلو كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في فتحة نفق حاولوا محاصرته في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 5  جنود إسرائيليين قتلوا في غزة خلال محاولتهم التعامل مع فتحة أحد الأنفاق انفجرت بهم.

انفجار فتحة نفق ملغمة
كما كشف يوسي يوهوشوا، مراسل "يديعوت أحرونوت"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى مقتلهم إثر انفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

 

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