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رياضة

برتغالي وفرنسي على طاولة الهلال السعودي لتعويض نيمار

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن رغبة نادي الهلال السعودي في التوقيع مع أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى الهلال للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز لتعويض البرازيلي نيمار دا سيلفا المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

ويستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط مانشيتر يونايتد في الشتاء القادم من خلال تقدم بعض الإغراءات لإقناعه بإرتداء قميص الشياطين الحمر.

عرض الهلال السعودي لضم برونو فيرنانديز 

ووفقًا لما ذكرته شبكة (Fichajes) العالمية، فإن أندية الدوري السعودي الكبيرة وعلى رأسها الهلال مستعدة لتقديم عرضًا قياسيًا يصل قيمته نحو 100 مليون يورو لضم فيرنانديز في يناير.

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وفي ذات السياق أكد الصحفي التركي أكرم كونور الخبير في أخبار الانتقالات، إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لرحيل برونو فيرنانديز إلى صفوف الهلال خلال الشتاء المقبل لتعزيز القوة الهجومية للزعيم الآسيوي.

يذكر أن البرتغالي قد وقع عقدًا جديدًا مع مان يونايتد يمتد حتى يونيو 2026 خلال الفترة السابقة وتم اختياره كقائد للفريق في الموسم الحالي.

جريزمان بديل نيمار في الهلال السعودي

كشفت تقارير اسبانية، أن  الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، هو البديل الأقرب في الهلال السعودي، لتعويض غياب  نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، والذي أصيب في الرباط الصليبي.

ويعاني نيمار من إصابة حدثت له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر في مباراة أمام منتخب الأوروجواي.

ويغيب نيمار لنهاية الموسم الحالي بسبب تلك الإصابة، بينما من المتوقع أن يقوم الهلال بإسقاط اللاعب من قائمة الأجانب في يناير المقبل وحتى عودته من جديد.

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