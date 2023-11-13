تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

جاء ذلك بناء على اجتماع اللجنة العامة صباح اليوم، حيث تمت الموافقة على ترشيح كلا من لعضوية لجنة القيم على النحو التالي:

يحيى كدواني - مستقبل وطن

محمد الخناوي - مستقبل وطن

مدحت الكمار - مستقبل وطن

سمير عبد المقصود - مستقبل وطن

صبورة السيد - مستقبل وطن

Advertisements

زكريا حسان - مستقبل وطن

مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن

حسن المير - مستقل

ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن

طارق الطويل - الشعب الجمهوري

راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية

عفاف زهران - مصر الحديثة

سناء السعيد - المصري الديمقراطي

رشا كليب - مستقل