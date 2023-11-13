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رياضة

لام ونوير يقدمان الكرة الرسمية ليورو 2024

مانويل نوير، فيتو
مانويل نوير، فيتو

وقع الاختيار على نجم حراسة المرمى الألماني، مانويل نوير، ليكون ضيف الشرف عند تقديم الكرة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم - يورو 2024 بعد غد الأربعاء.

وسيكون نوير وفيليب لام مدير بطولة يورو 2024 حاضرين خلال المراسم المقررة في برلين لتقديم كرة البطولة الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وسيتدرب منتخب ألمانيا بالكرة في وقت لاحق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تركيا والنمسا خلال الأسبوع المقبل.

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ولا يتواجد نوير حاليا ضمن قائمة منتخب ألمانيا، حيث عاد مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب إصابته بكسر في القدم في ديسمبر الماضي.

لكن جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا ألمح إلى أن نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، سيعود إلى قائمة الفريق في مبارياته المقررة في مارس القادم.

ويتولى مارك أندري تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، حراسة مرمى المنتخب الألماني بشكل أساسي في غياب نوير ويتطلع إلى مواصلة هذا الدور في البطولة الأوروبية التي قد تشهد منافسة شرسة بين الحارسين.

وتجدر الإشارة إلى أن نوير (37 عاما) شارك مع المنتخب الألماني في كل البطولات الكبيرة منذ كأس العالم 2010.

ويضم المنتخب الألماني ثلاثة حراس آخرين قبل مباراتيه المقبلتين، هم كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت وأوليفر بومان حارس هوفنهايم ويانيس بلاسفيتش حارس لايبزيج.

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مانويل نوير يورو 2024 كأس الأمم الأوروبية فيليب لام ألمانيا

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