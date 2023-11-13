قبل مواجهة ميدياما، كشف حساب الأهلى أمام الأندية الغانية

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلى التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت امام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الماضي

وخاض الأهلي 14 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في ثلاث مباريات أخرى وأحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف.

1-الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2 - 0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائى

12- الأهلى 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي

13- الأهلى 2-1 الوداد المغربي ذهاب الدور النهائي

14- الأهلى 1-1 الوداد المغربي إياب الدور النهائي

هدافو الأهلى بدورى الأبطال الموسم الماضي

1- أحرز محمود عبد المنعم كهربا 6 أهداف بواقع ثلاثة أهداف في شباك فريق القطن الكاميروني بلقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات، وهدفا في شباك الهلال السوداني بلقاء الجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي وهدف في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي.

2- أحرز محمد عبد المنعم 4 أهداف بواقع هدف في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفا في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي وهدف في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي.

3- سجل حسين الشحات 4 أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك الترجى التونسي بإياب الدور نصف النهائي.

4- سجل حمدي فتحي 3 أهداف بواقع هدفين في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32 وهدف في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

5- سجل بيرسي تاو 3 أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات وهدفا آخر في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الوداد البيضاوي في ذهاب الدور النهائي.

6- أحرز محمد شريف هدفين بواقع هدف في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات وهدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات.

7- سجل أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32.

8- سجل أحمد قندوسي هدفًا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات.

9- أحرز رأفت خليل هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات